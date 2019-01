Boomlange rapper ontsnapt aan de criminaliteit dankzij zijn muziek: “Dat duistere hoofdstuk heb ik afgesloten"

Hasselt / Gent -

“Ik geef toe dat het moeilijk was om te lezen wat er woensdag allemaal in de krant over me stond. Choquerend zelfs, maar dat hoofdstuk heb ik afgesloten. Al vijf jaar ben ik op het rechte pad”, zegt de naar Gent uitgeweken Hasselaar Fabrice Munsi (27) aka MVNSI. Er hangt hem 28 maanden cel boven het hoofd na een zwaar geval van agressie tijdens Hasselt kermis in 2012.