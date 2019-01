N-VA-raadslid ontkent: “Ik ben onschuldig. Ik nam geen geld aan voor visa”

Mechelen - Mechels N-VA-raadslid Melkan Kucam heeft in zijn politieverhoor gezegd dat hij geen mensensmokkel heeft georganiseerd en geen grote sommen geld ontvangen heeft in ruil voor humanitaire visa aan Syrische christenen.

Dat bevestigt zijn advocaat Frank Coel aan onze krant: “Hij is onschuldig, zo vertelde hij de speurders.”

Twee nachten al zit Kucam in de cel. De man wordt verdacht van mensensmokkel, afpersing, passieve corruptie en criminele organisatie. Kucam zou Syrische christenen die de oorlog wilden ontvluchten tot 10.000 euro hebben laten betalen voor humanitaire visa die normaal slechts een goede 500 euro kosten. Dat lukte omdat hij een vertrouwenspersoon was op het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor asiel Theo Francken.

Wanneer hij naar het kabinet stapte met alweer een nieuwe namenlijst, kwam die bij kabinetsmedewerkster en ‘goede vriendin’ Lies V. terecht. Op de Facebook-pagina van Kucam staat een filmpje waarop hij in “downtown Beiroet” paspoorten of visa uitdeelt. Onderaan staat: “Bedankt, Lies V”.

Of de medewerkster meer wist over de fraude, werd gisteren niet duidelijk. Bij Theo Francken is te horen dat ze “tot nader order niets verkeerd heeft gedaan. Alle personen op de lijsten werden ook gecontroleerd door de veiligheidsdienst van het Leger, door de politie en door Vreemdelingenzaken. Op basis daarvan kregen de dossiers een ‘go’ en gingen ze naar de ambassade”. Lies V. bleef gisteren onbereikbaar. Volgens een kennis “voelt ze zich bedrogen door Melkan Kucam”.

Al in oktober begon de bal te rollen. Toen zijn mensen over de dure visa gaan klagen bij Mechels CD&V-fractieleider Wim Soons. “Ik heb twee klachten binnengekregen. Eén persoon had betaald aan mijnheer Kucam om een familielid te laten overkomen. Een tweede meldde dat het gonsde van de verhalen over dure visa. Daarop stapte ik naar de politie gestapt.”

Gisteren zouden de speurders nog huiszoekingen uitgevoerd hebben in ­Mechelen en omstreken.