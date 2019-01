Leraar Joris (37) is scherp voor Hilde Crevits: “De minister kan niet beweren dat leerlingen niets kunnen leren door te betogen”

Kapellen -

“Anuna en co realiseren met één dag brossen meer eindtermen dan ze normaal in een week voorgeschoteld krijgen.” Dat schrijft Joris Van Elsen (37), leerkracht van het Koninklijk Atheneum Irishof in Kapellen, in een brief aan Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). Hij verwijst daarmee naar de brossen voor bossen-actie van de Antwerpse Anuna De Wever (17).