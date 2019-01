Online vrouwenmagazine vecht om te overleven: "100.000 euro vinden, of we moeten ermee stoppen"

Charlie Magazine zit in slechte papieren. Het online magazine “met een vrouwelijke blik op de wereld” groeide in amper vier jaar tijd uit tot een populaire publicatie, maar bezielster Jozefien Daelemans trekt nu aan de alarmbel: “We hebben 100.000 euro nodig om verder te kunnen gaan.”

100.000 euro in vier weken tijd op de rekening van Charlie krijgen, dat is waar de redacteurs van het online magazine sinds gisteren voor vechten. Dat bedrag staat voor het redactiebudget dat nodig is ...