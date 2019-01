“Stop met roken in het zicht van kinderen”

Zien roken doet roken. En dus steken volwassenen beter geen sigaretten meer op in het zicht van kinderen. Die oproep doen de organisaties achter Generatie Rookvrij, een campagne die kinderen geboren in 2019 rookvrij wil laten opgroeien. Elf gemeenten doen al mee.

Roken is niet normaal. Roken is een dodelijke verslaving. En dus moeten we er alles aan doen om te vermijden dat kinderen ermee beginnen. Dat is de boodschap achter Generatie Rookvrij. Een campagne dus van onder meer Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker en de Gezinsbond, die loopt sinds begin vorig jaar. De bedoeling is plaatsen waar veel kinderen komen stelselmatig rookvrij te maken. Sinds gisteren steken de betrokken organisaties een tand bij. Onder meer met een oproep naar ­rokende volwassenen.

“We vragen dat zij niet meer roken in het zicht van kinderen”, zegt Hedwig Verhaegen van Kom op Tegen Kanker. “Want zien roken doet roken.” Een Nederlands experiment toonde dat pijnlijk goed aan. Onderzoekers vroegen aan 100 kinderen tussen vier en acht om in een speelhoek te doen alsof ze volwassenen waren die een etentje hielden. Bijna 40 van hen deden na het eten spontaan alsof ze een sigaret opstaken. Kinderen van rokende ouders deden dat vaker.

“We willen niemand blameren”, zegt Verhaegen. “Maar drie op de vier rokers willen zelf niet dat zijn kinderen verslaafd raken. Dan moeten we wel het goeie voorbeeld geven.”

Van crèche tot pretpark

Kinderen geboren in 2019 zouden de eerste generatie moeten worden die rookvrij opgroeit. Dat betekent niet alleen een rookvrij huis, en een rookvrije crèche, maar onder meer ook een school zonder sigaretten en rookvrije jeugdbewegingen. “De komende achttien jaar willen we daar stelselmatig aan werken”, zegt Verhaegen. “We zijn over het algemeen geen voorstander van volledige verboden, maar vragen dat er minstens afgelegen rookzones komen.”

Intussen hebben al elf gemeenten zich aangesloten bij de actie, waaronder Mechelen en Waregem. Zij hebben de sigaret verbannen van hun speeltuinen en/of sportterreinen. Club Brugge, Gent, Anderlecht, Genk en Cercle Brugge hebben hun stadions rookvrij gemaakt. Dat geldt ook voor de jeugdterreinen van KV Mechelen, vier kinderboerderijen en het domein rond drie ziekenhuizen waaronder de kinderkliniek Koningin Fabiola in Laken.