Gedaan met leren kaartlezen via website VDAB

Voorspellingen maken en zelfs verloren voorwerpen terugvinden. Dat belooft een opleiding kaartlezen volgens de methode ­Lenormand die tot gisteren op de website van de VDAB stond. Kostprijs? 195 euro. Volledig van thuis uit te volgen. Het was econoom Ivan Van de Cloot die gisteren de kat de bel aanbond op Twitter. “Is dit wat we bedoelen met vaardigheden van de toekomst”, vroeg hij zich af.

Op de website van de VDAB staan al langer twijfelachtige opleidingen ­opgelijst, maar deze was voor minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en de VDAB wél aanleiding om in te grijpen. “Die opleidingen staan op een open platform waar verstrekkers zelf hun aanbod kunnen plaatsen”, zegt de woordvoerster van de VDAB. “Wij keken die niet na, maar er kwam wel een disclaimer bij als de opleiding niet erkend was. Het is bedoeld voor opleidingen die mensen helpen werk te vinden. Kaartlezen hoort daar niet bij. We ­zijn nu aan het bekijken welke criteria we moeten vast­leggen.”

De verstrekkers van ­gelijkaardige opleidingen liggen al langer onder vuur omdat ze waardeloze diploma’s zouden afleveren, maar het is niet verboden dergelijke cursussen aan te bieden.