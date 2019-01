Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Waarom zou Hans Vanaken Club Brugge moeten verlaten?”

Het is zeker niet altijd zo geweest. We hebben lang getwijfeld of hij het echt wel zou maken bij Club Brugge. Sloom, afwezig als hij aanwezig moest zijn en dus zelden beslissend. 2,5 jaar heeft die twijfel geduurd. Tot de 26-jarige aanvallende middenvelder in de tweede helft van vorig seizoen de ploeg op zijn smalle, maar veel sterker geworden schouders nam.