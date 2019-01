Wouter Torfs geeft lesje in ondernemen: “Volg je passie, maar ga eerst op wereldreis”

Ondernemen is veel meer dan een zaak uit de grond stampen. Wouter Torfs gaf een groep leerlingen van het vijfde en zesde ­middelbaar gisteren advies mee over hoe ze het tot succesvol ondernemer moeten schoppen. De ­komende acht ­weken staan nog 450 andere bedrijfsleiders voor de klas. “Echt inspirerend”, vinden de jongeren zelf.

“Wie weet al wat hij wil gaan studeren?” In de zaal van 130 man gaan hoop en al een tiental handen de lucht in. “Ik wist het ook niet toen ik zo oud was als jullie. Ik ben dan maar rechten gaan studeren ...