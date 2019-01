En Theresa May, ze ploeterde voort. Hoe kan het dat ze nog altijd premier is?

“Zo dood als een dodo.” Het was gisteren de kop van The Sun. Met daarbij een foto van de uitgestorven vogel, met het hoofd van Theresa May. De premier is door de Brexit-nederlaag vernederd tot op het bot. De vraag die iedereen zich stelt, is: hoe kan het dat ze nog premier is? Gisteren overleefde ze opnieuw een vertrouwensstemming, aan zelf opstappen denkt ze niet. Ze ploetert voort. Omdat ze denkt dat een staatsman zich zo moet gedragen.