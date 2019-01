Slapende Carcela (tweede) mist Gouden Schoen, Preud’homme ‘not amused’

Mehdi Carcela eindigde woensdagavond als tweede bij de verkiezing van de Gouden Schoen, maar de Standard-speler tekende afwezig tijdens het gala. De reden was opmerkelijk.

LEES MEER.Vanaken en Wullaert winnen Gouden Schoen, ook prijs voor voor Leko, Eden Hazard, Wesley en Kalinic

Toen het ultieme trio kanshebbers op de Gouden Schoen op het podium werd geroepen, ontbrak Mehdi Carcela. Standard-trainer Michel Preud’homme diende zijn plaats in te nemen. “Carcela is in slaap gevallen”, meldde VTM-presentator Maarten Breckx. Preud’homme kon er niet om lachen, maar vergoelijkte een beetje: “We willen onze verontschuldigingen aanbieden. Hij had hier moeten zijn, maar dat is niet het geval. Hij heeft soms problemen met discipline. Het is een artiest en soms onberekenbaar.”