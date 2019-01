Slechtste resultaat ooit voor Anderlecht op Gouden Schoen

De eerste speler van Anderlecht werd samen met zes andere spelers pas elfde: Adrien Trebel haalde vier punten. Dat is het slechtste resultaat voor Anderlecht ooit. In 1958, 60 jaar geleden dus, werd Pierre Hanon als eerste Anderlecht-speler ook elfde. Maar hij haalde toen toch nog twaalf punten.

In de tweede ronde kreeg geen enkele speler van paars-wit punten van de stemgerechtigde bondsleden, gewezen Gouden Schoen-winnaars en journalisten. In de eerste ronde werden alleen Trebel (4) en Leander Dendoncker (2) op de formulieren ingevuld. Een dieptepunt, want in totaal wonnen spelers van Anderlecht 23 van de 65 Gouden Schoenen.

