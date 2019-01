Hans Vanaken blijft nuchter na bekroning: “Geen zin om in de Premier League of in Spanje tegen de degradatie te gaan spelen”

Puurs - Hans Vanaken kroonde zich woensdagavond in Puurs tot de 65e Gouden Schoen. De 26-jarige Limburger reageerde na afloop erg tevreden, maar benadrukte meteen niet te zullen veranderen door de toegenomen druk. “Ik zal ook de komende maanden dezelfde speler blijven”, aldus de spelverdeler van Club Brugge.

“Dit is echt genieten, wat een eer”, opende Vanaken. “Na de eerste stemronde had ik al begrepen dat het moeilijk zou worden voor Pozuelo om mij nog voorbij te steken. Carcela bleef over als enige opponent. Ik moet zeggen dat hij het ook verdiende om de eerste ronde te winnen. De tweede stemronde was wel voor mij. Ik dank deze Gouden Schoen, denk ik, voornamelijk aan mijn fantastische statistieken in 2018. Die waren nog nooit zo hoog.”

De voorbije jaren gebeurde het meermaals dat de nieuwe Gouden Schoen na zijn bekroning in een mindere periode terechtkwam. Vanaken vreest niet een zelfde vormcrisis te zullen meemaken. “Ik ben niet bang van extra druk. Ik zal hoe dan ook dezelfde speler blijven en mijn eigen spel blijven spelen. Dat de verwachtingen hoger zijn, is niet meer dan logisch. Maar ik ben daar niet mee bezig. Ik wil nog progressie boeken, dat is zeker nog mogelijk. Of ik volgend seizoen nog in Brugge speel? Die kans is er zeker. Ik ben er heel tevreden en heb mijn contract nog maar net verlengd (tot medio 2023). Ik zal alleen naar het buitenland vertrekken als het plaatje helemaal klopt. Ik heb geen zin om in de Premier League of in Spanje tegen de degradatie te gaan spelen.”

Tessa Wullaert was vooraf niet zeker van zege: “Kans was maar één op drie dat ik won”

Net als Hans Vanaken bij de mannen, ging ook bij de vrouwen de topfavoriete aan de haal met de Gouden Schoen. Tessa Wullaert veroverde haar tweede Gouden Schoen in drie jaar tijd.

“Ik schatte mijn kansen één op drie”, bleef Wullaert na afloop opvallend bescheiden. “Ik heb een goed jaar gehad, goed gewerkt en constant gepresteerd. Ik vermoed dat mij dat de zege heeft opgeleverd. Mijn overgang van Wolfsburg naar Manchester City is bovendien goed verlopen. Deze Gouden Schoen krijgt een mooi plekje op mijn kast, naast de vorige.”

Foto: BELGA

Wullaert stapt donderdag al op het vliegtuig naar het Spaanse Pinatar, waar de Red Flames hun winterstage houden. “Er staat zelfs al meteen een oefenduel (tegen Spanje) geprogrammeerd”, vervolgde Wullaert. “Ik heb er geen moeite mee om zo snel de knop om te draaien. Ik kom net terug uit blessure en sta eigenlijk zelfs te popelen om opnieuw te spelen. Ik ga mijn focus houden en mik nog op een sterke terugronde. Met Manchester City zijn we nog in de running voor alle prijzen.”