Duo wou snel geld verdienen door rijke zakenman af te persen. Dat komt hen nu duur te staan

Ivan M. (41) uit Lier en Wendy V. (44) uit Laakdal betalen de rekening voor het afpersen van zakenman Paul V. uit Meerhout. Het duo werkte in het voormalige restaurant Agnus aan Doornboom in Kasterlee. De twee lokten Paul V. naar het huis van Wendy V. en maakten hem tijdens een hallucinante nacht 130.000 euro lichter. Ze krijgen respectievelijk zes en vijf jaar cel. Een Servische handlanger krijgt bij verstek zes jaar.

De affaire deed in het voorjaar van 2016 veel stof opwaaien. Want al snel bleek dat Paul V., een vermogende zakenman uit Meerhout met een restaurant in Geel, op doortrapte wijze in de val was gelokt door ...