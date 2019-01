Drugsbaron moet ‘sprookjeshuis’ ruilen voor gevangenis

Begijnendijk / Nijlen - Zeven mannen en een vrouw zijn veroordeeld in een grootschalige drugszaak. Drugsbaron Emile D. uit Nijlen kreeg vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Zijn leveranciers moeten drie jaar brommen. Een van de locaties waar de politie drugs vond, was een sprookjesachtig huis in Begijnendijk.

Op basis van gerechtelijke informatie vielen speurders tussen 4 en 8 december 2015 binnen op verschillende adressen in Herentals, Westerlo, Nijlen, Berlaar en in een ‘sprookjeshuis’ in Begijnendijk, dat Emile D., een vijftiger uit Nijlen, huurde van een bekende ondernemersfamilie uit Heist-op-den-Berg.

Tijdens de verschillende huiszoekingen werden kilo's cocaïne, speed, hasj, crack en ketamine aangetroffen. In het sprookjeshuis werden de drugs verstopt in een verborgen ruimte die kon worden bereikt via een onzichtbaar luik in het plafond van de badkamer. Tijdens de huiszoekingen namen de agenten ook 14.650 euro, vijf luxevoertuigen en een Kalasjnikov in beslag.

Verschillende verdachten werden opgesloten, onder wie Emile D. Uit het onderzoek bleek dat hij grote hoeveelheden drugs inkocht bij twee Limburgers, Fatih B. uit Houthalen en Donato D.L. uit Genk. Daarna verkocht D. de drugs aan enkele mannen uit de Kempen die het illegale spul uiteindelijk aan de man brachten in de straat.

Leidende functie

Volgens de rechter is er wel degelijk sprake van een vereniging van misdadigers. “Uit de strafinformatie blijkt onmiskenbaar dat het drugsbezit- en handel kaderden in de activiteiten van een georganiseerde groep van minstens twee personen”, aldus de Leuvense strafrechter.

“Er was een duidelijke structuur waarbij Emile D. een leidende functie had. De opbrengst van de drugverkoop door lokale dealers vloeide terug naar Emile D., die zo veel mogelijk uit het zicht probeerde te blijven. Het is duidelijk dat de activiteiten op initiatief van D. werden ontplooid en dat hij de activiteiten aanstuurde en superviseerde. Er was een duidelijke rolverdeling.”

Op het rechte pad

Na een faillissement van zijn bouwbedrijf in 2012 ging D. geregeld op stap naar discotheken in het Antwerpse en in Limburg. Daar ontmoette hij verkeerde vrienden en raakte de man aan de drugs. Hij werd eerder al veroordeeld voor druggerelateerde feiten, maar zou nu op het rechte pad zijn.

Voor zijn aandeel in deze zaak krijgt hij vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel gekoppeld aan probatievoorwaarden. Zo moet hij zijn werk behouden en wegblijven uit het drugsmilieu. Zijn moeder, een vrouw van inmiddels 83 jaar, werd vrijgesproken. De Limburgse leveranciers van de drugs kregen elk drie jaar cel.

Voorts heeft de rechter werkstraffen in petto voor de lokale dealers. Het ex-liefje van Emile D., Lindsey C. uit Herentals, moet vijftig uur werken voor de gemeenschap. Ook werden een Mercedes E350, een BMW 325 en een BMW 720 verbeurd verklaard en moeten de veroordeelden ruim 50.000 euro winsten terugbetalen.