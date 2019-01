Ontslagen Devroe kan snel makelaar worden

Anderlecht zette gisteren Luc Devroe (53) aan de deur. De sportief directeur was al opzijgeschoven na de mislukte transferperiode in de zomer, maar nu werd hij ­effectief ontslagen. Toch hoeft hij niet lang zonder job te zitten. Devroe kan snel aan de slag als voetbalmakelaar bij het bureau van topmanager Patrick De Koster. Of is hij het voetbal even kotsbeu?

LEES MEER. Onze Anderlecht-watcher over het ontslag van Devroe: “Niet alle slechte transfers waren zijn schuld”

Marc Coucke en Michael Verschueren moesten gisteravond naar het Gala van de Gouden Schoen, maar zo’n twee uur voordien stuurde Anderlecht een heel kort en sec persbericht. “De directie besliste om de samenwerking met Luc Devroe stop te zetten. We willen Luc bedanken voor zijn werk voor de club en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière.”

Voor Devroe kwam het ontslag toch als een verrassing. Oké, hij was na zes maanden opzijgeschoven als sportief directeur ten koste van Frank Arnesen wegens een mislukt transferbeleid. Daardoor was hij cynischer geworden – zeker niet alle mislukte transfers waren zijn verantwoordelijkheid – maar Devroe aanvaardde wel zijn nieuwe rol als assistent-manager. Aan zelf opstappen bij RSCA dacht hij sowieso niet, want dan ging zijn ontslagpremie verloren. Nu mag hij daar uiteraard wel op rekenen.

De vraag is wat ­Devroe nu gaat doen. Hij verdiende doorheen de jaren al héél goed zijn ­boterham in het voetbal én in de immobiliën en hoeft dus niet snel opnieuw aan de slag. Sommige bronnen beweren zelfs dat de Brusselaar de voetballerij nu echt kotsbeu is. Hij voelt zich zwaar in de steek gelaten door Marc Coucke en zou zich (even) wil terugtrekken uit het wereldje om terug te keren naar het vastgoed.

Toch blijven jobaanbiedingen voor een man met zijn ervaring niet lang uit. Zo waait het al een tijd rond dat ­Devroe meteen kan beginnen als voetbalmakelaar bij het bureau van Patrick De Koster. De manager van onder meer Kevin De Bruyne is zeer goed bevriend met Devroe en is constant op zoek naar mensen met de nodige knowhow. Devroe werkte al voor Club Brugge, Roeselare, KV Oostende, Anderlecht… én bouwde daarbij een groot netwerk uit. Als hij dat wil, is hij welkom als partner bij J&S Management.

Niet evident

Alleen is het na de zaak-Propere Handen niet zo evident om nu opeens voetbalmakelaar te worden. Er zijn veel goeie makelaars, maar ze hebben de perceptie zwaar tegen. Devroe kreeg jaren geleden overigens al eens het voorstel om manager te worden, toen De Koster en Didier Frenay nog samenwerkten, en weigerde dat toen. Het is afwachten of hij daar nu anders over denkt. Hij was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

LEES MEER.Anderlecht beëindigt samenwerking met Luc Devroe: “Bij deze club heb je geen vijf jaar tijd”