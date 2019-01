Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck praat voor het eerst over Propere Handen: “Ik wist niet van de meldingsplicht”

Maandag verviel het contactverbod voor Dirk Huyck en kon de voorzitter van Waasland-Beveren meteen zijn functie weer opnemen. Nauwelijks twee dagen later wil hij al praten over het dossier Propere Handen, waarin hij in verdenking werd gesteld van criminele organisatie en passieve corruptie. Maar waarin hij zijn handen wast in onschuld. “De telefoontaps zijn mijn garantie op rust.”