CLUBNIEUWS. Morioka weigert riant bod, Bezus blijft bij STVV

Tenzij er deze maand nog een gigantisch bod op tafel komt, blijft Roman Bezus tot het einde van het seizoen bij STVV. Van Anderlecht mag Morioka, maar de Japanner blijft liever bij paars-wit. En ook bij de andere eersteklassers viel er wel wat nieuws te rapen.

ANDERLECHT. Morioka mag weg, maar weigerde riant bod

Van Anderlecht mag Morioka helemaal weg nu het met de Oostenrijker Peter Zulj een nieuwe draaischijf heeft gevonden. Er was een riant bod uit het Midden-Oosten, maar de Japanner weigerde. Hij blijft liever bij paars-wit.

ANDERLECHT. Nog 600.000 euro voor Doumbia

Idrissa Doumbia, de 20-jarige Ivoriaan die Anderlecht vorige zomer verkocht aan het Russisch Grozny voor dik één miljoen euro, heeft een grote transfer gemaakt. Hij speelde achttien matchen voor Grozny en trekt voor drie miljoen euro naar het Portugese Sporting. Anderlecht had bij een doorverkoop recht op 20 procent en strijkt nu dus zo’n 600.000 euro op. Vorig jaar leende paars-wit hem uit aan Zulte Waregem, maar daarna moest hij weg.

KRC GENK. Lucumi, De Norre en Screciu nog out

Clement moet op Stayen alleen Lucumi, De Norre en Screciu missen. Neto Borges geraakte speelgerechtigd en Maehle (achillespees) trainde voluit. “Hopelijk ondervindt hij geen reactie, want twee dagen na mekaar voetballen op kunstgras is niet ideaal.” Clement sprak twee dagen voor de derby zijn kleedkamer toe. “Vanaf nu gaat de focus naar de rest van het seizoen. En dat te beginnen met STVV. Ook daarom zullen we gaan trainen op Stayen.”

ANTWERP. Refaelov sluit aan, Haroun nog niet

Foto: Isosport

Haroun trainde individueel. Ook Owusu hield zich afzijdig. Govea (knie) en De Winter (quadriceps) revalideren verder. Het tweetal komt niet in aanmerking om zaterdag uit bij Zulte Waregem te spelen. Refaelov sloot weer aan bij de groep. Vanaf donderdag komt Ibeh op proef bij Antwerp. De 23-jarige Nigeriaan zal meetrainen met de beloften. Ibeh is transfervrij sinds zijn contract een week geleden werd ontbonden bij het Israëlische Beitar Jeruzalem.

STVV. Bezus blijft

Tenzij er deze maand nog een gigantisch bod op tafel komt, blijft Roman Bezus tot het einde van het seizoen bij STVV. Het bestuur zal de (dure) optie in het contract van de Oekraïense nummer tien lichten. In de zomer zal de club wel meewerken aan een eventuele transfer.

Intussen blijft het na het vertrek van Casper De Norre wachten op versterking voor de linkerflank. De Noor Jeppe Moe haakte in extremis af en verlengde hij zijn overeenkomst bij Stabaek. De Japanse aanvaller Kinoshita Kusoke zal vandaag wel een contract van 2,5 seizoenen tekenen… maar hij zal pas half februari speelgerechtigd zijn omwille van de ingewikkelde administratie als niet-EU-speler.

CLUB BRUGGE. Club krijgt Zuidtribune tijdens derby

Voor de derby tegen Cercle op 10 februari krijgt Club de volledige Zuidtribune ter beschikking. Elke member kan tot vier tickets aankopen vanaf 20 januari op de dienst kaartenverkoop. Op de dag van de wedstrijd blijven de loketten gesloten voor beide teams. Er is ook geen combiregeling. Club zorgt voor een dj op de parking naast de Zuidtribune vanaf 13 uur en een Happy Halfhour van 13.30 tot 14 uur. Zo wil Club zijn fans voorbereiden op de derby.

Jupiler Pro League straks in meer landen te zien

De Pro League sloot een akkoord met Spring Media over de internationale tv-rechten van de Belgische eerste klasse. Spring Media, gevestigd in Stockholm, zal de Pro League adviseren bij de verkoop van de tv-rechten in het buitenland, en dit voor de resterende speeldagen van het huidige seizoen én het volledige volgende seizoen.

“De Belgische competitie geniet veel aanzien in Europa. Sterren zoals De Bruyne, Lukaku en Witsel werden er gevormd”, zegt José Moreno, één van de oprichters van Spring Media. “We kijken ernaar uit de Pro League te ondersteunen met extra verkoop en exposure in alle onverkochte markten.”

KV OOSTENDE. Uitvak voor bekermatch Gent volledig uitverkocht

Het bezoekersvak voor de bekermatch tussen Gent en Oostende is uitverkocht. Volgende donderdag zullen ongeveer duizend KVO-fans de verplaatsing maken naar de Ghelamco Arena. Als tegenprestatie deelt KVO-ambassadeur Sebastien Dewaele voor de thuiswedstrijd tegen Club op 27 januari hotdogs uit. Mogelijk zullen er in Gent ook nog een aantal Oostendse fans in de thuisvakken plaatsnemen, want het stadion is nog niet uitverkocht. Vanaf vandaag begint ook de vrije verkoop voor de terugmatch.

KV KORTRIJK. Ook belangstelling voor Mboyo

Een paar clubs lonken naar Gary Kagelmacher en sommige bronnen linken Mboyo dan weer aan clubs uit Cyprus en Tiurkije.

ZULTE WAREGEM. Iedereen fit, op Heylen na

Zulte Waregem kan terugblikken op een prima stage in het Spaanse Marbella. De troepen van Francky Dury trainden een week hard. Er waren ook enkele pijntjes. Stef Peeters had last van de dij en Hicham Faik van de lies. Die kwetsuren zijn van de baan. Op Michaël Heylen na, die minstens zes weken out is met een rugblessure, is iedereen zo goed als fit bevonden.

LOKEREN. Bia en De Wolf trainen weer mee

Geoffrey Mujangi Bia heeft gisteren de groepstraining bij Lokeren hervat. De 29-jarige flankaanvaller werkte de voorbije dagen uit voorzorg een individueel programma af, maar raakt dus fit voor de match tegen Eupen. Ortwin De Wolf verliet eerder deze week na een uur de training met last aan de enkel, maar de beloftevolle doelman verscheen gisteren gewoon weer op het oefenveld.