May: “Het is mijn plicht om wil van Britse volk uit te voeren”

De Britse premier Theresa May heeft woensdagavond, na de vertrouwensstemming in het Britse parlement die ze nipt won, een korte verklaring afgelegd. Ze zei dat het haar plicht is om de wil van het Britse volk om de Europese Unie te verlaten, uit te voeren. “Ik ben van plan om dat te doen”, klonk het, zonder in detail te treden.

May heeft woensdagavond, meteen na de vertrouwensstemming, al een ontmoeting gehad met de leiders van een aantal fracties, zoals Vince Cable van de Libdems en Ian Blackford van de Schotse Nationalisten. Die ontmoeting verliep “constructief”, aldus May. Ook donderdag staan nog ontmoetingen met parlementsleden op het programma, klonk het.

Labour-leider Jeremy Corbyn weigert voorlopig aan tafel te gaan zitten, zolang de Britse premier het scenario van een “harde brexit” (no-deal) niet afwijst. May betreurt zijn weigering “maar de deur blijft open”, klonk het. Ze riep de partijen op om hun eigenbelang opzij te zetten. “In een historische stemming in 2016 heeft het land beslist om de EU te verlaten. In 2017 stemde 80 procent van de mensen voor partijen die beloofden om het resultaat te respecteren. Nu, tweeënhalf jaar later, is het tijd om een akkoord te vinden, om het nationaal belang te laten primeren en het referendum waar te maken”, aldus May, die meteen wegliep zonder verdere vragen te beantwoorden.