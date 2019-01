Canadees ontvoerd in Burkina Faso

Vorige maand verdween ook al de Canadese Edith Blais, die samen met haar Italiaanse vriend Luca Tacchetto aan het reizen was in Burkina Faso. Foto: Photo News

In Burkina Faso in West-Afrika is een Canadees ontvoerd. Dat bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland. Het gaat mogelijk al om de tweede Canadees in twee maanden tijd die werd ontvoerd door lokale milities.

In het noorden van Burkina Faso zijn de jongste maanden steeds meer aanvallen van jihadisten, die vaak afkomstig zijn uit het naburige Mali. De regering van Burkina Faso heeft de noodtoestand afgekondigd.

Islamisten vielen dinsdagavond een mijnproject van het Canadese ‘Progress Mineral Mining Company’ aan, tegen de grens met Niger. Daarbij werd een Canadees ontvoerd, het zou volgens lokale media gaan om Kirk Woodman.

Vorige maand verdween ook al de Canadese Edith Blais (34), die samen met haar Italiaanse vriend Luca Tacchetto (30) per auto aan het reizen was in het zuidwesten van Burkina Faso. Op 15 december werd plots alle communicatie met hun familie verbroken.

De Canadese autoriteiten staan in direct contact met de autoriteiten in Burkina Faso, aldus Freeland. De lokale autoriteiten zeggen “alles in het werk te stellen om de expats terug te vinden”.

De voorbije jaren zijn ook al een Indiër, een Zuid-Afrikaan en twee Australiërs ontvoerd. Sommigen zitten al jarenlang gevangen.