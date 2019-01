Postercampagne met oude tweets over brexit brengt Britse politici in verlegenheid

Terwijl de brexit in een complete impasse zit, zijn actievoerders van het ‘Remain’-kamp een postercampagne gestart in verschillende Britse steden, die heel wat politici in verlegenheid brengt. Op metershoge affiches zijn oude uitspraken van politici te lezen, maar die uitspraken zijn door de recente ontwikkelingen vaak erg pijnlijk.

Zo verklaarde Liam Fox, van de Conservatieve partij, in juli 2017 dat het vrijhandelsakkoord dat het UK met de Europese Unie moest onderhandelen “een van de makkelijkste in de geschiedenis zou zijn”.

Ook een oude tweet van Conservatief Jacob Rees-Mogg is pijnlijk. “We zouden twee referenda kunnen hebben. Als het zo ver is, is het zinvol om een tweede referendum te hebben nadat de onderhandelingen zijn afgerond.”

Premier May verklaarde kort voor het referendum in 2016 nog “dat door in de Europese Unie te blijven, we beter beveiligd zijn tegen criminaliteit en terrorisme”.

‘Geleid door ezels’

De posteractie gaat uit van de groep ‘Led by Donkeys’ die ook op Twitter actief is. De actievoerders verkiezen anoniem te blijven, maar willen vooral de bevolking wakker schudden. “De nieuwscyclus gaat zo snel dat mensen vergeten wat onze leiders verklaren”, zegt een woordvoerder aan The Guardian. Voor zijn voorlopig grootste actie in de postercampagne, koos de groep Dover uit omdat die stad “in de frontlinie ligt van de brexit”.

Last night we started a little project to record for posterity the prophetic words of our leaders. Here’s the first one (Manor Rd / A10 in London). Eyes peeled for more #LedByDonkeys #TweetsYouCantDelete @David_Cameron @Ed_Miliband pic.twitter.com/9ED5MUPTTn — Led By Donkeys (@ByDonkeys) 9 januari 2019

Day two of a project to turn the predictions of our Brexit overlords into #TweetsYouCantDelete. You asked for @DavidDavisMP, we give you @DavidDavisMP. Vote in thread below for next poster - location will be a leave-voting town. (Source for DD quote: Hansard) #LedByDonkeys pic.twitter.com/5dVYMy5EKS — Led By Donkeys (@ByDonkeys) 10 januari 2019

We’re turning the past pronouncements of our Brexit leaders into giant billboards. Number 3 is Michael Gove in Romford, Essex. Follow us for more this week! We are a nation #LedByDonkeys pic.twitter.com/Ls6dYFp3lr — Led By Donkeys (@ByDonkeys) 14 januari 2019