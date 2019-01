Wat 10 jaar met een mens doen. Je kan het zien op sociale media, want daar is de #10YearChallnge trending. Dit keer hoef je geen emmers met ijswater over je hoofd te kappen, maar gewoon een foto te posten van nu en tien jaar geleden. Verschillende buitenlandse sterren deden het al, enkele BV’s ook. Voor diegenen die het nog niet deden, maakten wij hun huiswerk en gingen we speuren in de archieven. Vaak vonden we ze iets ronder, blonder, dunner, ... maar vooral jonger terug. Herken jij ze nog?