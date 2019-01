Belgische vrouw (32) twee maanden lang vastgebonden aan bed en verkracht door zes Tunesiërs

Een Belgische vrouw van 32 is in Italië het slachtoffer geworden van ontvoering en verkrachting. Dat melden Italiaanse media. “Ze werd vastgebonden met touwen aan het bed en twee maanden lang verkracht”, klinkt het.

De feiten speelden zich af in de winter van 2017, in San Remo, aan de Italiaanse Rivièra. In die periode zou de Belgische vrouw, die zelf aan de Côte d’Azur in Frankrijk woont, een aantal mannen hebben benaderd om drugs van hen te kopen. Het ging om een aantal mannen van Tunesische afkomst. Maar in plaats van drugs te verkopen, lokten de zes mannen de vrouw in de val: ze namen haar mee naar een huis in San Remo en konden haar daar uiteindelijk vasthouden en vastbinden. De zes mannen (50, 38, 32, 32, 30 en 23 jaar) hebben de Belgische herhaaldelijk verkracht. Ze werd door de Tunesiërs gebruikt als seksslaaf en werd door de mannen uiteindelijk ook ingezet als prostituee: ze lieten de vrouw door andere mannen misbruiken tegen betaling.

Die verkrachtingen hielden 2 maanden lang aan. Daarna was de vrouw weer vrij. Of ze is kunnen ontsnappen of dat haar ontvoerders haar hebben laten gaan, dat is niet duidelijk.

De vrouw stapte uiteindelijk naar de politie. De Tunesiërs konden worden opgepakt en worden aangeklaagd voor ontvoering, uitbuiting, medeplichtigheid aan prostitutie en aan seksueel misbruik.

Intussen is er een proces opgestart tegen de zes mannen. Op 25 januari getuigt de vrouw tijdens een speciale hoorzitting die voorafgaat aan het proces. Daarin zouden onder andere meer details moeten duidelijk worden over het misbruik.