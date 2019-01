Dedecker terug bij N-VA, “maar ik blijf een vrijdenker én vrijzegger”

Voor de tweede keer doet Jean-Marie ­Dedecker zijn intrede bij N-VA. Hij zal de West-Vlaamse Kamerlijst duwen als onafhankelijke. Zijn eerste korte doortocht twaalf jaar geleden eindigde in een jarenlange vete. Deze keer moet hij de West-Vlaamse N-VA helpen rechthouden. Al zijn er velen die de “ruziemaker” liever niet zien komen.

De partijtop van N-VA zet door om Jean-Marie Dedecker lijstduwer op de Kamerlijst te maken. Vanavond dragen ze hem officieel voor. Dat bevestigt ook ‘JMDD’ zelf nu officieel. Maar hij benadrukt dat hij als onafhankelijke zal zetelen als hij verkozen wordt. Dedecker wordt geen partijlid, en zal ook geen deel uitmaken van de N-VA-fractie in het parlement na de verkiezingen. “Ik ben en blijf een vrijdenker en vrijzegger.”

LEES OOK. Jean-Marie Dedecker zal de West-Vlaamse N-VA lijst duwen

Of dat dan ook betekent dat hij zich kritisch zal opstellen tegen de N-VA? “Ik heb gekozen voor N-VA op basis van hun programma: voor hun confederaal model, rechts sociaal-economisch beleid en strenge migratiepolitiek. Dat zijn allemaal zaken waarover wij hetzelfde denken. Ik zal hen daar dan ook in steunen. Noem het een ideologisch verstandshuwelijk. Ik ga niet zomaar schieten op ‘mijn eigen mensen’. Als ik kritiek heb, zal ik die eerst intern bespreken.”

Maar mocht N-VA na 26 mei in een federale regering stappen, dan zal Dedecker geen uitmaken van de meerderheid, zo benadrukt hij. “Ik ben en blijf dan een onafhankelijk parlementslid en zal doen wat er van een parlementslid verwacht wordt: de uitvoerende macht, de regering controleren.” Dedecker wil nog niet zeggen of er ook andere leden van zijn partij LDD op N-VA-lijsten zullen prijken.

Officieel valt de beslissing over Dedecker pas vanavond. En dan moet de partijraad nog de voordracht goedkeuren. Niet iedereen is even blij met de komst van JMDD, maar gelet op de uitdrukkelijke steun die hij geniet van voorzitter Bart De Wever, worden daar geen onoverkomelijke moeilijkheden meer verwacht. “Als het gewicht van de voorzitter erachter zit, dan zal niemand echt moeilijk doen”, zegt een West-Vlaamse N-VA’er.

LEES OOK. N-VA verscheurd over komst Jean-Marie Dedecker: “Opgedrongen door De Wever en Francken”

“Zijn komst is vooral een strategische keuze”, zegt een parlementslid. “In 2014 strandden Vlaams Belang en LDD elk op een zuchtje van een zetel. Dat zou nu wel eens anders kunnen zijn. Dus dan kan Dedecker maar beter bij ons zitten, is de redenering.” Ook Dedecker ziet het zo: “Het is voor N-VA alle hens aan dek in West-Vlaanderen. Ze hebben versterking nodig, en dan kan de komst van een ervaren en ouder figuur als mij misschien net dat extraatje bieden.”

Sander Loones, tot voor kort minister van Defensie, zal de West-Vlaamse lijst trekken. Hij erkent dat er tegenstand is tegen de ‘terugkomst’ van Dedecker. “Maar het worden bijzonder belangrijke verkiezingen. Verschillende partijen staan klaar om zaken die we hebben verwezenlijkt terug te draaien. Dat willen wij niet en dat wil Jean-Marie Dedecker ook niet. Daarom heeft hij zich aangeboden en ik ben zeer blij met zijn steun. Elke stem telt.”

De Wevers schuldgevoel

Foto: BELGA

Dedecker ligt vooral goed bij de partijtop. Hij is een persoonlijke vriend van Theo Francken en partijvoorzitter Bart De Wever voelt zich nog altijd schuldig voor de vorige doortocht van ­Dedecker. In 2006, toen zijn ­partij nog in een kartel zat met CD&V, haalde De Wever de voormalige judocoach binnen. Dik ­tegen de goesting van CD&V. Die dwongen De Wever Dedecker nagenoeg onmiddellijk buiten te keilen. Het kwam pas eind 2017 weer goed tussen de twee.

En nu krijgt Dedecker dus toch zijn kans om nog eens nationaal te schitteren. De vraag is of N-VA daar achteraf geen spijt van zal krijgen. “Hij is onafhankelijk, dus zal hij zich ook zo in de Kamer gedragen als hij verkozen wordt”, zegt een parlementslid. “Daar zullen we rekening mee moeten houden.”