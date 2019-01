Bankdirecteur overvallen aan zijn filiaal: verdachten maken geen buit?

Berchem - De directeur van de Argenta-bank op de Gitschotellei in Berchem is donderdagochtend vroeg overvallen door twee personen.

“Het slachtoffer kwam toe aan het pand van de bank en wilde binnengaan via de ingang van het woongedeelte, via een glazen deur naast het bankfiliaal. Op dat moment werd hij in de rug aangevallen door twee onbekende personen”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Hij is daardoor door de deur gevallen maar raakte daarbij gelukkig slechts lichtgewond.”

De twee verdachten zijn daarop gevlucht en maakten geen buit. Het is onduidelijk of de man overvallen werd net omdat hij de directeur van de bank is, dan wel dat hij werd uitgekozen als slachtoffer omdat hij alleen op straat was.

“Dat maakt onderdeel uit van het verdere onderzoek”, aldus Bruyns. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeerde in shock. De twee verdachten worden opgespoord.