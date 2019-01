Geen geld om overleden moeder te laten begraven, dus maakte Bernard zelf een put achter de boerderij

Boerenzoon Bernard had geen centen om zijn moeder te laten begraven. Dus deed hij het zelf. In een put achter hun boerderij in Steenkerke, op de grens van Henegouwen en Vlaams-Brabant. Daar had hij eerder ook al dode dieren begraven.

De witte boerderij aan het einde van een doodlopende straat is niet zichtbaar vanaf de grote baan. Directe buren zijn er niet en met de mensen in het dorp hadden ze nauwelijks of geen contact.

Niemand wist dan ook dat Rachel gestorven was. Want rouwbrieven waren er niet gemaakt. En de pastoor had het ook niet afgeroepen in de mis. Want ze gingen nooit naar de kerk.

Toch had Bernard, een veertiger die nog bij zijn moeder woonde op de bouwvallige boerderij, correct aangifte gedaan van haar overlijden op de dienst burgerlijke stand van ’s-Gravenbrakel waarvan Steenkerke een deelgemeente is.

Rachel was begin januari thuis overleden. Een natuurlijk overlijden volgens het overlijdensattest van de huisdokter.

Maar toen de ambtenaar van de burgerlijke stand meer dan een week later nog altijd niets gehoord had van de begrafenisondernemer en er ook niets bekend was over de begrafenis van de vrouw, kreeg hij wat argwaan en werd de lokale politie verwittigd met de vraag een kijkje te gaan nemen.

Bernard had geen centen voor een begrafenis Foto: La meuse

Wat ze op en rond het erf aantroffen, tart iedere verbeelding. De boerderij is bouwvallig. Overal uitwerpselen en verschillende dode dieren in de stallen.

Bernard, de zoon van Rachel, werd aan de tand gevoeld. Hij bekende dat hij zijn moeder zelf had begraven. In een put achter de boerderij. Daar had hij eerder ook al gestorven dieren begraven.

Hij wees de plek aan waar moest worden gegraven en waar het lichaam ook snel werd gevonden.

De politie gaat er van uit dat hij geen slechte bedoelingen had en haar niet begraven heeft om haar pensioentje nog een tijdje te kunnen opstrijken.

Hij had gewoon het geld niet voor een kist of een begrafenis.

Het OCMW gaat nu zien wat ze voor hem kunnen doen en of de boerderij niet onbewoonbaar moet verklaard worden.

LEES OOK. Vrouw die schoonmoeder mee begroef getuigt: “Ik wist dat de politie zou komen”

En Rachel, die kreeg intussen een OCMW-begrafenis op het plaatselijke kerkhof.

Het is al de tweede keer in Henegouwen dat een moeder door haar zoon werd begraven achter het huis. In Montbliart werden twee maanden geleden de stoffelijke resten van Jeanine (80) opgegraven. Zij werd acht jaar geleden in haar tuin begraven. Door haar zoon en schoondochter. Ze stierf aan een slepende ziekte. Maar haar dood werd nooit aangegeven door haar zoon zodat die nog jarenlang haar pensioen kon opstrijken.