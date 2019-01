Club Brugge plant (voorlopig) geen enkele transfer deze winter

Het gala van de Gouden Schoen draaide voor het derde jaar op rij uit op een goed-nieuws-show voor Club Brugge. Na Izquierdo en Vormer was nu Hans Vanaken aan het feest. De middenvelder benadrukte meteen dat hij nu niet uit is op een transfer. Voorzitter Bart Verhaeghe hoorde het graag en liet meteen weten niet van plan te zijn om transfers te doen in deze transferperiode.

“We zijn heel fier”, reageerde Bart Verhaeghe vanmorgen bij Radio 1. “Hans Vanaken is een complete voetballer geworden en werd al beloond door Rode Duivel te worden. Hij was al technisch heel sterk, had al vista en inzicht en is nu ook fysisch en mentaal héél sterk geworden. Een echte leider.”

De 26-jarige Vanaken heeft nog een contract tot 2023 beklemtoonde meteen dat hij geen zin had in zomaar een transfer. Iets wat Verhaeghe hem uiteraard graag hoorde zeggen. “Ik besef dat wij nu naar hem stappen moeten zetten. We zijn samen opgegroeid en kunnen samen een sportieve droom waarmaken. We gaan proberen hem een aantrekkelijk voorstel aan te bieden en hoop inderdaad dat we samen kunnen blijven. Zijn profiel past volledig bij Club en we gaan er alles aan doen.”

“Niet uit op transfers”

Op transfergebied bleef het voorlopig stil bij Club Brugge en veel moeten de fans in deze wintertransferperiode ook niet verwachten, bekende Verhaeghe:

“We willen vooral het huidige team samenhouden. We hebben momenteel veel geblesseerden, dat zullen onze beste transfers zijn. Wintertransfers zijn ook niet evident om zomaar in te passen. We zijn er dan ook niet op uit om veel transfers te doen. Dat lijkt ons voorlopig niet nodig, al weet je nooit. Maar in principe willen we gewoon de huidige kern bijeen houden.”