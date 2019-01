Beelden vrijgegeven van spoorwegongeval in Nederland: trein boort zich door lading van vrachtwagen

Beelden vrijgegeven van treinongeval in Nederland: trein boort zich dwars door lading van vrachtwagen Video: Facebook

De Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder ProRail heeft camerabeelden vrijgegeven van een treinongeval in het Nederlandse Leeuwarden. Afgelopen vrijdagavond boorde een trein zich dwars door de lading van een vrachtwagen. Er raakten zes personen lichtgewond.

Voorlopig is over de oorzaak van het ongeval weinig bekend. Zo is de reden waarom de vrachtwagen, die op dat ogenblik melkpoeder vervoerde, bleef stilstaan op de sporen onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak.

