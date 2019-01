Grimbergen - De brug over het drukbevaren Zeekanaal Brussel-Schelde in Humbeek-sas is donderdagochtend ingezakt. Dat gebeurde na een aanvaring door een vrachtschip. De schade is zeer groot.

De brandweer werd rond halfnegen verwittigd. Omstaanders spreken over een geweldige knal.

De bel was afgegaan en de slagbomen gesloten. De brug was omhoog aan het gaan om een vrachtschip te laten passeren. Maar volgens de Vlaamse Waterweg heeft het schip de brug geraakt, waarop ze naar beneden is gevallen.

Het schip liep enkel materiële schade op.

Er is sprake van enkele lichtgewonden.

De omgeving is afgesloten voor alle verkeer. De brug zal vermoedelijk lange tijd afgesloten blijven.

In 2004 deed zich een gelijkaardig incident voor met de Verbrande Brug, enkele kilometers verderop. Maar nu is de schade veel groter.