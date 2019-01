Daarom zijn West-Vlaamse start-ups hippe werkplekken

Start-ups: je associeert ze met trendy koffiebars in Antwerpen of Amsterdam, uit de hand gelopen nevenprojecten aan de Gentse universiteit of gegroeid uit internationale metropolen als Brussel of Berlijn. Maar vanaf nu verbind je ze ook met West-Vlaanderen. Talent van eigen bodem timmert hier aan ambitieuze wereldverhalen. “Is er een probleem, dan stap ik gewoon recht naar de baas”, klinkt het bij de financiële start-up BrightAnalytics.

Al gehoord van BrightAnalytics in Gits? Olivier Seynhaeve is er de kapitein van een elftal dat speelt met real-time financiële rapportering in de cloud. Bruggeling Filip Verhaeghe stampte dan weer het internationaal getinte (Un)manned uit de grond. Met een dozijn collega’s ontwikkelen ze aan de rand van het historisch centrum van Brugge software componenten voor de onbemande vliegtuigen van morgen.

Stop de braindrain

“Op de as Brugge, Roeselare, Kortrijk zitten de hogescholen die het talent voortbrengen dat wij zoeken”, zegt Olivier. “Onze medewerkers hebben daar hun roots. Niet iedereen wil de afstand naar Gent overbruggen. Dat kost in de ochtendspits al gauw een uur. Een gezonde balans tussen werk en privé is belangrijk. Ja, zelfs in een start-up”, lacht hij. “We willen onze mensen niet opbranden.” Olivier wil het West-Vlaamse talent vooral in eigen gouw houden. “Stop de braindrain”, is zijn devies. “In West-Vlaanderen liggen tal van carrièremogelijkheden!”

In het pand van (Un)manned huizen lokale collega’s uit Brugge en Oostende, maar ook Gentenaars en zelfs een Luikenaar die speciaal voor de aantrekkelijke jobinhoud verhuisde naar het Venetië van het Noorden. “De voertaal is hier Engels”, verklapt Filip Verhaeghe. “We staan open voor diversiteit en hebben een mix van leeftijden op kantoor. Nu alleen nog vrouwelijke collega’s vinden. Dat is een uitdaging”, erkent hij. Filip Verhaeghe denkt niet aan een tweede kantoor in Brussel of Antwerpen, wel in Luik. “Je moet je vestigen waar je nog talent vindt.”

Personeelsverloop?

Het cliché luidt dat West-Vlamingen geboren ondernemers zijn. Stappen de medewerkers van BrightAnalytics en (Un)manned er na een tijdje niet uit om hun eigen zaak op te richten? Peter Glibert, een medewerker van (Un)manned komt er bij staan. “Ik had vroeger een bijberoep naast mijn job. Dat heb ik opgegeven. Hier kan ik immers mijn skills en de goesting om te ondernemen volledig kwijt. Borrelt er een nieuw idee op, dan presenteer ik het onmiddellijk. Onze manier van samenwerken stimuleert die creativiteit.”

Ook bij BrightAnalytics is er nauwelijks personeelsverloop in de richting van een eigen business. “Hoewel overuren hier geen dagelijkse kost zijn, heeft niemand een 9-to-5 mentaliteit. Je ziet een product evolueren en je groeit mee. Die sterke band laat je niet zomaar los.”

Lees verder:

>

>

>