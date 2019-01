Massale opkomst bij tweede ‘spijbeldag voor het klimaat’: 12.500 jongeren protesteren in Brussel

Brussel - Leerlingen van over heel België spijbelen voor de tweede week op rij om door de straten van Brussel te trekken. Ze doen dat om aan de alarmbel te trekken en een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen. De opkomst voor de Youth for Climate-manifestatie is veel groter dan vorige week: toen kwamen zo’n 3.000 jongeren naar de hoofdstad, vandaag spreekt de politie over 12.500 jongeren. Ook Schild&Vrienden-kopstuk Dries Van Langenhove komt een opmerkelijke boodschap brengen.

De spijbelende leerlingen stroomden donderdagochtend in grote aantallen toe aan het Europakruispunt voor het station Brussel-Centraal, de verzamelplaats voor de Youth for Climate-manifestatie. Al snel werd duidelijk dat de opkomst groter zou zijn dan vorige week: volgens Ilse Van de keere, de woordvoerster van de Brusselse politie, zijn zo’n 12.500 jongeren op post. Zonder verpinken en met een duidelijke boodschap trotseren ze het gure weer.

“Het is zot hoe veel mensen er vandaag weer gekomen zijn”, zegt organisatrice Anuna De Wever. “Het feit dat nog meer mensen ons gehoord hebben en hier vandaag aanwezig zijn is een ongelooflijk signaal. Dit kan niet genegeerd worden.”

Ditmaal hebben de klimaatjongeren van Youth for Climate de officiële toelating gekregen om een mars te houden door de hoofdstad.

"Zot hoe veel mensen er weer gekomen zijn", zegt organisatrice Anuna De Wever (midden)

Crowdfunding

Omstreeks 10.30 uur werden er enkele speeches gehouden door de organisatie en nadien trokken de spijbelende jongeren zich op gang voor een wandeling door de stad, geleid door een geluidsinstallatie die voor de nodige muziek moet zorgen. De klimaatjongeren hebben afgelopen week een crowdfunding opgezet om geld in te zamelen voor de aankoop van divers materiaal, zoals bijvoorbeeld de geluidsinstallatie.

Video: sir

“Er is geen planeet B”

De spijbelende leerlingen dragen opnieuw borden en doeken mee met verschillende slogans, zoals “Er is geen planeet B”, “brossen voor de bossen”, “make love not CO2” en “bla bla bla, act now”. Dat zijn maar enkele van de tientallen slogans die de lucht ingestoken worden.

De organisatoren van Youth for Climate hebben één eis voor de Belgische politici en voor het verzekeren van hun toekomst: ze willen een bindend klimaatplan waarin staat dat de ambitie is om de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 1,5 graden.

Foto: Marthe Saelens

Dries Van Langenhove ook aanwezig

Een opmerkelijke aanwezigheid tijdens de klimaatmars is die van Dries Van Langenhove, oprichter van rechtse organisatie Schild & Vrienden. Dat meldt De Standaard. Hij komt naar eigen zeggen de boodschap brengen dat er meer moet geïnvesteerd worden in kernenergie.

“Jongeren pleiten hier vandaag voor het behalen van de klimaatdoelstellingen”, aldus Van Langenhove. “Ik vind het mooi dat jongeren zich niet apathisch opstellen maar dat ze opkomen voor hun idealen. Ik stel voor dat we dat doen met kernenergie, dat is ook het voorstel van de Verenigde Naties. Het is de enige manier om in de toekomst onze energie groen en betaalbaar te houden.”

Verkeershinder

De politie Brussel Hoofdstad-Elsene verwacht tot ongeveer 13.30 uur verkeershinder als gevolg van de klimaatmars van de spijbelende leerlingen.

De reisweg van de betoging start aan Brussel-Centraal en gaat via de Kunstberg meteen omhoog richting Koningsplein. Daarna zal de mars in een grote lus ook nog het Troonplein, het Luxemburgplein en het Madouplein aandoen om dan via de Koningsstraat en de Keizerinlaan terug te keren naar het Centraal Station.

Net zoals vorige week krijgen de jongeren ook deze week de steun van een delegatie “Grootouders voor het klimaat”.

Foto: Wim Kempenaers

Foto: sir

Foto: BELGA

Foto: BELGA