Lichaam gevonden van mijnwerker die ruim maand geleden vast kwam te zitten in onder water gelopen mijn

Duikers hebben het lichaam ontdekt van één van de 15 mijnwerkers die ruim een maand geleden vast kwamen te zitten in een onder water gelopen mijn in het noordoosten van India. Dat heeft de Indiase marine donderdag bekendgemaakt.

Op 13 december zaten de mijnwerkers vast in een schacht in de illegale kolenmijn in deelstaat Meghalaya, toen die onder water liep. De mijn is naar schatting meer dan 107 meter diep.

Wekenlang bleven de reddingsoperaties vruchteloos, ondanks dat er tonnen water uit de mijn werd gepompt. Maar nu ontdekten duikers van de Indiase marine dus een lichaam, met een onderwaterrobot die op afstand kan worden bestuurd.

Het lichaam werd op een diepte tussen de 48,7 en 64 meter gevonden, meldde een woordvoerder van de marine op Twitter. Er werden ook foto’s en videobeelden toegevoegd aan de tweet. Het lichaam werd naar de ingang gebracht en zal onder toezicht van dokters uit de mijn worden gehaald.