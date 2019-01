Melikan Kucam aangehouden voor fraude met humanitaire visa

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft vanmorgen Melikan Kucam (N-VA) aangehouden. Hij wordt verdacht van mensensmokkel, afpersing en omkoping.

Melikan Kucam (N-VA) werd dinsdagmiddag voor verhoor meegenomen door het Antwerpse federale gerechtelijke politie. . Hij wordt ervan verdacht zich te hebben laten betalen in het kader van de toekenning van humanitaire visa aan christenen uit Irak en Syrië. Hij liet zich daarvoor fors betalen, tot 10.000 euro per visa, terwijl voor zo’n documenten slechts een beperkte administratiekost moet betaald worden.

Gezien de aard van de zware aantijgingen tegen Melikan Kucam heeft het dagelijks bestuur van N-VA – mede op vraag van de afdeling Mechelen – gisteren al besloten om hem bij hoogdringendheid te schorsen in zijn functies.

Het onderzoek naar het Mechelse gemeenteraadslid begon op ­basis van een ‘openbaar ­gerucht’, zoals dat heet. In de Assyrische christelijke gemeenschap – sterk vertegenwoordigd in Mechelen – deden al een tijd verhalen de ronde over het gemeenteraadslid. Kucam geniet binnen de Assyrische gemeenschap veel aanzien, is medeoprichter van Het Vlaams-Assyrisch Huis en had goede contacten met voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). In die mate dat ­Kucam vanuit zijn expertise binnen de Oosters-christelijke gemeenschap invloed had op wie een humanitair visum kreeg en in aanmerking kwam om als lid van de christelijke minderheid vanuit conflict­gebieden in Syrië en Irak naar ons land te reizen. De speurders denken dat Kucam tegen betaling namen op een lijst zette die hij vervolgens aan de staatssecretaris bezorgde.

Opvallende levensstijl

Dat Kucam zich liet betalen, wordt onder meer gestaafd door verschillende getuigen die de politie kon spreken. “De bedragen variëren van tweeduizend tot tienduizend euro”, zegt het Antwerpse parket. “De totale omvang is nog onbekend.”

In Mechelen werden al langer vragen gesteld bij de ­levensstijl van Kucam, van beroep boekhouder bij het OCMW in Ganshoren. Buurtbewoners vroegen zich af hoe hij met zijn loon zo vaak op vakantie kon. Volgens een goede bron zou Kucam ­bovendien onlangs nog twee dure wagens besteld hebben, een Maserati voor zichzelf en een Golf R voor zijn zoon.

Dinsdag werd hij gearresteerd. Nu heeft de onderzoeksrechter in Antwerpen hem officieel in verdenking gesteld en is hij aangehouden. Hij verschijt volgende week voor de raadkamer.