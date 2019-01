Gewezen medewerkster van Bourgeois en gemeenteraadslid stapt over van N-VA naar Vlaams Belang

Oudenaken - Voormalig N-VA-kabinetsmedewerker Katleen Bury stapt over naar Vlaams Belang en krijgt daar de tweede plaats op de Vlaams-Brabantse Kamerlijst na Dries Van Langenhove.

Katleen Bury is advocate van opleiding en was tot voor kort nog provincie- en gemeenteraadslid (in Sint-Pieters-Leeuw) voor de N-VA. In 2010 haalde ze nog 34.000 stemmen vanop de 12de plaats op de Senaatslijst, waardoor ze nipt een zetel miste. Eerder werkte ze voor het kabinet-Bourgeois, waar ze de problematiek van de Vlaamse Rand op de voet volgde. Ze lag ook aan de basis van de beleidsnota Vlaamse Rand van minister Ben Weyts (N-VA).

“Beleid Weyts is enorme ontgoocheling”

Maar Bury stapt over naar Vlaams Belang uit onvrede met de koers van de N-VA. Volgens Bury is het bilan van Weyts in de Rand bijvoorbeeld “bijzonder mager”. “De cijfers in de Rand ogen roder dan ooit. 4 op 10 inwoners is intussen van vreemde origine, de helft van de leerlingen is anderstalig en 1 op 3 sociale woningen gaat naar niet-Belgen. Indien er geen kordate beleidsommezwaai komt, worden Vlamingen minderheid in eigen streek”, aldus Bury. Volgens haar focust Weyts zich te veel op dierenwelzijn en mobiliteit en is zijn beleid rond de Vlaamse Rand “een enorme ontgoocheling”.

Bury verwijt haar vroegere partij een “inconsequente houding op communautair vlak” en spreekt van “talloze ingeslikte beloftes”. De politica stapt daarom over naar Vlaams Belang en krijgt daar de tweede plaats op de Vlaams-Brabantse Kamerlijst, na de onafhankelijke kandidaat Dries Van Langenhove.

“Voel mij bekocht”

“Net als vele N-VA-kiezers voel ik mij bekocht. De N-VA heeft haar Vlaamse eisen verkocht voor enkele Belgische zilverlingen. Voor mij is het Vlaams Belang de enige partij die zichzelf trouw is gebleven en zijn rechtlijnigheid en geloofwaardigheid behoudt”, aldus Bury.

Partijvoorzitter Tom Van Grieken is tevreden met de komst van Bury. “Met Katleen vervoegt een ervaren en principiële politica onze partij. Eigenlijk is ze vandaag thuisgekomen”, aldus Van Grieken.