Dag van de waarheid voor Spaanse peuter die in put viel: raken reddingswerkers via tunnels tot bij Yulen?

Wordt de 2-jarige peuter Yulen donderdagavond bevrijd uit een 110 meter diepe put waar hij zondag in viel? De ouders van de jongen, reddingswerkers en bij uitbreiding heel Spanje hopen er alleszins op. Deze avond zouden nieuw gegraven tunnels tot bij de jongen moeten geraken.

De voorbije dagen werd gestart met het graven van twee tunnels: een horizontale vanaf een helling, en een verticale tunnel die parallel loopt met de schacht waar Yulen in zit. Dat loopt echter niet van een leien dakje, onder andere door harde grondlagen en omdat er voor elke andere grondlaag vaak andere machines moeten worden ingezet.

Er werden intussen ook gespecialiseerde firma’s uit onder andere Zweden ingezet, net als een speciaal reddingsteam uit Asturië, dat gespecialiseerd is in mijnbouw.

Maar is Yulen nog in leven? Dat weet niemand. Het laatste teken van leven gaf Yulen zondag, net nadat hij in de put was gevallen. Volgens vader José had hij Yulen toen nog horen huilen.

De kans dat Yulen gewond raakte bij zijn val in de put, is groot. Bovendien is het ’s nachts koud en is lang niet duidelijk of de peuter wel voldoende lucht heeft. Sowieso heeft de jongen geen eten en drinken. Reddingswerkers hopen dat Yulen in een luchtbel zit op de bodem van de put.

De vader van de peuter heeft ook die hoop. “Ik blijf nog steeds hopen dat mijn zoon nog in leven is”, zei vader hij woensdag tegen de Spaanse media. “Ik vraag iedereen om niet te stoppen totdat we hem gevonden hebben.”

Psychologische hulp

Vader José is wel kritisch over de aanpak van de Spaanse autoriteiten. “Het duurde lang voordat er grootschalige hulp werd ingezet. Nu zie ik dat er hard wordt gewerkt, dat er schot in de zaak zit. Ik heb nu ook weer hoop.” De ouders van Yulen krijgen net als andere familie die ter plaatse aanwezig is psychologische hulp.

De man die de put waarin Yulen is gevallen heeft laten graven, blijft beweren dat de put, zoals de wet voorschrijft, wel degelijk afgedekt was met een grote steen. Mogelijk hebben kinderen de steen verwijderd of lag de steen niet goed genoeg op de put.

Snoepzakje en haar

Het incident vond zondag omstreeks 14 uur plaats tijdens een familie-uitstapje in Totalán, een gemeente in de provincie Málaga. Het jongetje viel tijdens een lunchuitstap in een prospectiegat, een put die werd gegraven om op zoek te gaan naar water. Hoe Yulen daar is beland, is nog onduidelijk. Wel is zeker dat de put zich op privéterrein bevindt. De omstandigheden voor de reddingswerkers zijn erg moeilijk: het openingsgat van de put is slechts 25 centimeter breed en dus ontoegankelijk voor een volwassene. Ook is niet duidelijk waar Yulen zich precies bevindt. Via een camera vond het team maandagochtend op zo’n 75 meter diepte een snoepzakje dat de jongen bij zich had bij zijn verdwijning. Nadien werd ook nog een haar gevonden dat na DNA-onderzoek van Yulen bleek te zijn.

Mars voor Yulen

Heel Spanje is in de ban van de reddingsactie. Zo sprak de premier in een tweet al zijn steun uit voor de familie en de reddingswerker, Spaanse media volgen de zaak ook op de voet. De ouders van Yulen hebben al veel steunbetuigingen gekregen, onder andere ook door een mars in Totalán.

