Belg (31) die dreigt met aanslag op Disneyland Parijs mag drie jaar niet meer in Frankrijk komen

“Allah Akbar. Ik heb een kalasjnikov en explosieven bij en ik ga Disneyland opblazen”, zo dreigde Antonio (31) vorige zaterdag toen een veiligheidsagent van Disneyland in Parijs hem wilde controleren. De man bleek ongewapend. Maar het Franse gerecht kon niet lachen met zijn stukje theater. Hij mag drie jaar het land niet meer in.

Antonio, een Belg van Italiaanse afkomst die nog in Sint-Jans-Molenbeek heeft gewoond, was met zijn gezin op uitstap in Eurodisney in Parijs toen een veiligheidsagent hem wilde controleren. Maar dat was niet naar zijn zin. Hij riep ‘Allah Akbar’ en dreigde met een aanslag op het pretpark.

“Ik heb een kalasjnikov en explosieven bij. Ik ken Salah Abdeslam en heb met hem nog in de gevangenis van Fleury-Mérogis gezeten”, riep hij.

Gedronken

Daarop werd groot alarm geslagen. Antonio werd opgepakt en zijn auto werd doorzocht. Maar nergens werden wapens of explosieven gevonden.

Maar daarmee was de kous niet af voor de Italiaan. Hij werd officieel in verdenking gesteld voor een daad van terrorisme en moest zich maandag al voor de snelrechter verantwoorden.

Daar had hij heel wat minder noten op zijn zang. “Ik heb een zware operatie ondergaan en mag niet meer drinken. Maar die dag had ik alcohol gedronken, vandaar. Ik wist niet goed meer wat ik zei. Ik wil mij verontschuldigen”, zei hij. Hij smeekte de rechter om een vrijspraak. Maar het draaide anders uit.

De man die ooit Salah Abdeslam ontmoet heeft in de gevangenis, maar niet in de zwaar bewaakte gevangenis van Fleury-Mérogis, kreeg acht maanden voorwaardelijk. Hij mag ook drie jaar lang Frankrijk niet meer binnen.