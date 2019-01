Meer dan 100 banen bedreigd door faillissement New Look, personeel legt werk neer

New Look heeft winkels in Antwerpen (foto), Brussel, Hasselt en Bergen. Foto: Google Maps - MissSj

Brussel - “De zes Belgische winkels haalden niet genoeg omzet en waren niet winstgevend genoeg om de operaties op eigen benen te kunnen voortzetten.” Zo verklaart de directie van de Britse modeketen New Look waarom het faillissement is aangevraagd voor de zes Belgische winkels. Volgens de vakbonden staan er 110 banen op de tocht.

“Na een doorlichting van de financiële en operationele positie, heeft New Look België besloten dat het niet in staat is de activiteiten voort te zetten, en is beslist om de operaties te beëindigen”, klinkt het nog in een persbericht.

De faillissementsprocedure werd woensdag opgestart, en de directie verwacht dat de rechtbank in Brussel volgende week een curator zal aanstellen.

De Britse modeketen houdt zijn internationale activiteiten al langer tegen het licht. Eind vorig jaar bijvoorbeeld werd aangekondigd dat de 120 winkels in China de deuren zouden sluiten.

“De strategisch doorlichting van de andere internationale markten die geen kernactiviteit vormen, gaat voort”, aldus nog New Look donderdag.