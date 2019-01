Na winterstop opent Limburgse derby de terugronde, Anderlecht-coach Rutten debuteert in Gent

Leider Racing Genk opent vrijdag de 22e speeldag van de Jupiler Pro League met een altijd beladen derby op het veld van Sint-Truiden. Bij Anderlecht begint Fred Rutten zijn avontuur op de paars-witte trainersbank op het terrein van AA Gent.

De Genkse motor draaide in 2018 op volle toeren en de Limburgers willen ook in het nieuwe jaar op dat elan doorgaan. De troepen van Philippe Clement, koploper met zeven punten meer dan eerste achtervolger Club Brugge, trekken vrijdag naar het kunstgras van Stayen. STVV is dit seizoen niet te onderschatten en nog altijd in de running voor een stek in de top zes.

Foto: BELGA

Club Brugge is zaterdag in de thuismatch tegen Charleroi met niets minder tevreden dan de zege. Trainer Ivan Leko wil Genk geen gewonnen spel geven en een overwinning tegen de Henegouwers is dan een absolute must. Bij blauw-zwart hoopt Hans Vanaken zijn Gouden Schoen extra glans te geven met meteen een knalprestatie.

Anderlecht kende een 2018 om heel snel te vergeten. De Brusselaars zijn vijfde in de stand, maar verloren dit seizoen in de competitie al zeven keer en het spel deed bijwijlen pijn aan de ogen. Hein Vanhaezebrouck ruimde zoals bekend plaats voor Fred Rutten, die zijn ploeg op stage al wat kon vormgeven. De Nederlander maakt zondag zijn vuurdoop op AA Gent, dat zelf met een zevende plaats toch ook vooral punten wil pakken.

Antwerp, met een derde stek de revelatie van de eerste seizoenshelft, trekt naar Zulte Waregem. Standard, de nummer vier, ontvangt dan weer Kortrijk, dat onder Yves Vanderhaeghe zijn tweede adem gevonden heeft.

Rode lantaarn Lokeren moet naar Eupen, Moeskroen, met drie punten meer dan de Oost-Vlamingen vijftiende, treft Oostende. Waasland-Beveren tot slot neemt het op tegen Cercle Brugge.

