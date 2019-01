Bestuurder rijdt twee 16-jarige fietsers aan, belooft hen te helpen en pleegt vluchtmisdrijf

Leuven - Een automobilist heeft woensdagmiddag in Leuven twee 16-jarige fietsers aangereden. Hij parkeerde zijn wagen en ging poolshoogte nemen, waarna hij vluchtmisdrijf pleegde. Dat meldt de lokale politie.

Het ongeval deed zich woensdagmiddag voor op de Brusselsesteenweg in Leuven. Een groep jongeren reed met de fiets over het fietspad richting Leuven, toen een donkerblauwe Volkswagen ter hoogte van de ring diezelfde Brusselsesteenweg opreed in de richting van Herent.

Een aanrijding kon niet vermeden worden omdat de bestuurder de fietsers niet gezien had. De man reed twee zestienjarige jongens in de groep aan, die ten val kwamen. Hij parkeerde zijn auto wat verder om te zien hoe het met de jongens ging en zei dat hij een bestelwagen ging halen om hun beschadigde fietsen weg te brengen. Hij kwam niet terug.

De politie werd na een uur wachten op de hoogte gebracht. De agenten stelden een pv op. Een van de jongens werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.