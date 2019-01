Openbare aanklager vraagt 22 jaar cel voor Poolse bouwvakker nadat hij werkmakker vermoordde

Tongeren - Openbare aanklager Patrick Boyen heeft donderdag 22 jaar cel gevraagd voor de 53-jarige Poolse bouwvakker Mariusz Marciniak, die woensdagavond schuldig werd verklaard aan de moord op zijn 31-jarige werkmakker en schoonbroer Dominik Szambelan. Hij stak Dominik op 28 februari 2017 met tien messteken dood op de parking van een bouwbedrijf in Lanaken.

Het openbare ministerie zag verzachtende omstandigheden in de niet zo gemakkelijke levensloop van Marciniak sinds zijn kindertijd en zijn nog blanco strafblad.

“Niemand kiest waar zijn wieg staat. Hij werd geboren in het communistische Polen. Hij belandde als enig kind in een tehuis. Daar is hij paar keren weggelopen, maar eens thuis bracht zijn moeder hem telkens terug. Een moeder die met een alcoholprobleem zat,” aldus Boyen. Woensdag op zijn assisenproces vertelde Marciniak voor het eerst dat hij in dat tehuis misbruikt is geweest. In België en Polen heeft hij nog een blanco strafblad. Patrick Boyen vroeg de jury rekening te houden met dat gunstig strafverleden en zijn levensloop.