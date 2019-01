Visser zegt dat hij grootste luchtvaartmysterie ooit kan oplossen: “Slingerde van links naar rechts als een vlieger”

Een Indonesische visser zegt te weten waar de mysterieus verdwenen vlucht MH370 gecrasht is. Meer zelfs: Rusli Khusmin zegt dat hij het zag gebeuren. “Het vliegtuig ging van recht naar links als een kapotte vlieger”, zei hij op een persconferentie in Maleisië.

Toen de Boeing 777-200ER van Malaysian Airlines op 8 maart 2014 van de radar verdween en in de daaropvolgende dagen, weken, maanden en intussen al jaren vergeefs naar het toestel gezocht werd, was er één man die wel degelijk wist wat er met het toestel gebeurd was. Dat heeft de 42-jarige Rusli Khusmin, een visser, verkondigd op een persconferentie in Subang Jaya in Maleisië. De bevoorrechte getuige was hijzelf.

“Mijn crew en ik zagen het vliegtuig van links naar rechts slingeren alsof het een kapotte vlieger was”, zei Khusmin. “Lawaai maakte het niet, er kwam alleen zwarte rook uit als gevolg van branden die ontstaan waren voor het in het water crashte.”

Volgens de visser legde hij de coördinaten vast van de plaats waar het vliegtuig in het water belandde: ergens in de Straat van Malacca, ten westen van Kuala Lumpur en dichtbij het Thaise Phuket, ongeveer op de plaats waar het vliegtuig van de radar verdween.

Khusmin legde op de persconferentie niet uit waarom hij vijf jaar gewacht heeft met de getuigenis die volgens hem het grootste luchtvaartmysterie ooit zal oplossen. Hij zwoer op de Koran dat hij de waarheid sprak, voor hij het bewijsmateriaal aan de Maleisische NGO CASSA overhandigde. De gegevens zullen nu bezorgd worden aan de Maleisische premier Mahathir Mohamad.

Het onderzoek naar de vlucht werd vorig jaar stopgezet, maar de nieuwe ontwikkelingen zouden daar wel eens verandering in kunnen brengen.