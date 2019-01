Driehonderd agenten, tientallen voertuigen en twee helikopters voor huiszoekingen. Maar West-Vlaamse speurders moeten met trein naar Brussel om verdachten te verhoren

Bij tientallen huiszoekingen in een onderzoek naar mensenhandel heeft het gerecht deze week zeventien verdachten gearresteerd. Maar om die te verhoren moesten speurders van de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie, die het onderzoek voerden, met de trein naar Brussel. Omdat ze geen dienstvoertuigen ter beschikking hadden.

Het onderzoek, met de steun van Europol, loopt al drie jaar. Dinsdag zijn zeventien verdachten in ons land en drie in Portugal opgepakt. Ze organiseerden schijnhuwelijken tussen Europese vrouwen en Pakistaanse mannen die op die manier verblijfspapieren kregen. De vrouwen kregen enkele duizenden euro’s om te trouwen. Nadien vestigden ze zich in ons land. Na een tijd gingen de vrouwen terug naar Portugal en bleven de mannen hier, zo bleek onder meer uit telefoontap.

Voor de invallen, afgelopen dinsdag, werden kosten noch moeite gespaard. Tientallen politievoertuigen, twee helikopters en ongeveer driehonderd agenten werden ingezet.

Maar de speurders van de federale gerechtelijke politie in West-Vlaanderen (FGP), waar het onderzoek werd gevoerd, moesten wel met de trein naar Brussel om de verdachten daar te verhoren. Want er waren geen dienstvoertuigen beschikbaar. Collega’s waren er mee weg. Of ze staan defect in de garage.

“Het is een probleem dat we nu al sinds 2017 aankaarten”, zucht Florent Platteeuw die zelf speurder is in Veurne en provinciaal voorzitter van de politievakbond VSOA.

200.000 kilometer of meer

“De anonieme dienstwagens waarover wij beschikken, zowel diesel- als bezinewagens, zijn oud en hebben vaak 200.000 kilometer of zelfs meer op de teller staan. Ze moeten voortdurend opgelapt worden, wat toch ook geld kost”, zegt Platteeeuw.

Dat er geen voertuigen beschikbaar waren voor de veertien speurders die naar Brussel moesten in het kader van het grootschalige onderzoek naar mensenhandel is schrijnend maar ook tekenend voor de hele situatie, zegt Platteeuw. De politie is hoe langer hoe meer een kopie van de film ‘Le Gendarme de Saint-Tropez’ met Louis de Funès aan het worden.

Politiemensen in dienst en in opdracht mogen gratis met het openbaar vervoer reizen. En dat daden ze dus ook om in Brussel te geraken.

Uiteindelijk werd nog één voertuig gevonden om naar de hoofdstad te rijden. “Maar dat kon niet op slot. Ook al door een defect.”

LEES OOK. Een op zes voertuigen van federale politie is te vervuilend maar mag toch in Brussel of Antwerpen rijden

De problemen met het autopark van de federale politie is niet nieuw. Eerder deze week raakte bekend dat de federale politie 800 voertuigen heeft rondrijden die in feite niet meer in de Lage Emissiezone (LEZ) van Brussel en Antwerpen mogen omdat ze te oud en te vervuilend zijn. Daarom werden ze op een ‘witte lijst’ gezet zodat er voor hen een uitzondering geldt.

Tegen 2023 zou de FGP meer dan 500 nieuwe auto’s krijgen en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) gaf in de Kamer te kennen dat er voorlopig geen ruimte is om het wagenpark sneller te vervangen of voor bijkomende voertuigen.

“Dan zullen we ons misschien moeten behelpen met paard en kar of alles te voet doen”, merkt FGP-speurder Florent Platteeuw nog op.