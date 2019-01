Minderjarigen lieten zich voor vandalisme tijdens halloweennacht inspireren door Netflix-reeks

Kuurne - Dankzij beelden van een tipgever is er een doorbraak in het onderzoek naar het vandalisme dat in de nacht van 31 oktober gepleegd werd in het West-Vlaamse Kuurne. “De minderjarige daders lieten zich duidelijk inspireren door La Casa de Papel”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V) in De Krant van West-Vlaanderen.

Het vandalisme gebeurde op 31 oktober, in de halloweennacht. In de Parkwijk in Kuurne werd een vuilnisbak tot ontploffing gebracht, een bushokje vernield en een brandblusapparaat leeggespoten. Het onderzoek naar die feiten leverde lange tijd niets op, tot een tipgever - die anoniem wenst te blijven - met videobeelden van de feiten kwam aankloppen bij de politie.

“Op die beelden is te zien dat de minderjarige jongens zich duidelijk hebben laten inspireren door La Casa de Papel”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V) in De Krant van West-Vlaanderen. In die Netflix-reeks plegen overvallers in dezelfde outfit en met en masker op een overval op de Spaanse nationale bank. “Hier droegen de daders eenzelfde wit pak en een wit masker.”

De verdachten van de feiten konden geïdentificeerd en intussen ook verhoord worden door de politie. “Ze hebben de feiten”, zegt Benoit. “Een steen door een bushokje gooien en vuurwerk in een vuilnisbak steken, dat gaat verder dan typische kwajongensstreken. De schade zal vergoed moeten worden.”

De burgemeester voegt er nog aan toe dat de feiten gepleegd werden uit verveling. “Online is er een soort van ‘strijd om de kick’ aan de gang onder elkaar. Ze willen elkaar telkens overtreffen.”

Wie extra informatie heeft over de feiten, kan terecht bij de lokale politiepost in Kuurne via 056-36.58.60 of pz.vlas.kuurne@police.belgium.eu. De politie kreeg intussen ook van een tweede persoon beelden van de daders.