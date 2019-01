Aanwezigheid Dries Van Langenhove tijdens klimaatmars niet geapprecieerd door spijbelende leerlingen: “Fuck den Dries”

Tijdens de tweede protestactie van Youth for Climate in Brussel kwam ook Dries Van Langenhove opdagen. Hij kwam er pleiten voor … kernenergie. De Schild&Vrienden-oprichter werd echter door heel wat leerlingen uitgejouwd.

Zo’n 12.500 jongeren trokken donderdagvoormiddag door de straten van Brussel om aan de alarmbel te trekken voor het klimaat. Een opmerkelijke aanwezigheid in die massa was Dries Van Langenhove. Hij kwam de boodschap brengen dat er meer moet geïnvesteerd worden in kernenergie.

“Jongeren pleiten hier vandaag voor het behalen van de klimaatdoelstellingen”, zei Van Langenhove tijdens de mars aan de collega’s van De Standaard. “Ik vind het mooi dat jongeren zich niet apathisch opstellen maar dat ze opkomen voor hun idealen. Ik stel voor dat we dat doen met kernenergie, dat is ook het voorstel van de Verenigde Naties. Het is de enige manier om in de toekomst onze energie groen en betaalbaar te houden.”

“Gemengde reacties”

Echter niet iedereen kon de aanwezigheid van het Schild&Vrienden-kopstuk appreciëren. Op videobeelden is te zien hoe verschillende leerlingen Van Langenhove achterna wandelen en “fuck den Dries” scanderen.

“Er zijn natuurlijk altijd gemengde reacties”, reageert Van Langenhove aan Bruzz. “De jongeren die hier bekijken de klimaatzaak niet altijd wetenschappelijk. Ze zijn voor wind- en zonne-energie, maar dat is ook vervuilend.”

Begin januari raakte bekend dat Dries Van Langenhove lijsttrekker van Vlaams Belang wordt voor de Kamer in Vlaams-Brabant. Hij zal dat als onafhankelijke doen.