Hans Vanaken: “Na 4.00 uur in bed, maar straks op training opnieuw vol gas”

“Het begint stilaan traditie te worden”, grijnsde Vincent Mannaert bij aanvang van de persconferentie. Derde keer ‘the day after’ van de Gouden Schoen op Jan Breydel, derde keer feest. Alle medewerkers van de club kwamen een glaasje heffen op Vanaken, maar ook op Leko, Wesley en Schrijvers.

LEES MEER.Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Waarom zou Hans Vanaken Club Brugge moeten verlaten?”

Al ging Mannaert bij zijn openingsspeech ook al snel terug naar de orde van de dag. Hij wil niet dat zijn ploeg zondag tegen Charleroi nog in een gouden roes verkeert. “Nu vieren we nog even, straks trekken de spelers gewoon terug naar het trainingsveld om hard te werken voor onze volgende doelstellingen. We willen voor het eerst sinds lang de titel verlengen en dat is onze uitgesproken ambitie. Daar ligt de focus vanaf morgen opnieuw op.”

Naast Vanaken schoven ook die andere prijsbeesten hun voeten onder tafel, maar toen woordvoerder Kirsten Willem vroeg of er voor Leko en co vragen waren, bleef het akelig stil. Het feestje draaide uiteindelijk maar rond één iemand: Hans Vanaken. En die zag er opvallend fris uit ondanks het feit dat Vanaken een korte nachtrust kende. “Het was na 4.00 uur voor ik in mijn bed lag”, bekende hij. “En als je thuis bent, kan je niet meteen slapen. Je bent er constant mee bezig. Op je smartphone komen berichtjes binnen en die probeer je ook allemaal te beantwoorden. Vanaf vandaag is het opnieuw volle focus. Straks gaan we trainen en geef ik opnieuw volle gas. Zondag tegen Charleroi moeten we er staan.” Ook dat wordt weer een leuk moment, want voor de eigen supporters treedt Vanaken dan aan met een shirt met zijn gouden schoen en initialen op. De schoen zelf krijgt een plaatsje in de woonkamer op de kast. “Waar hij goed zichtbaar is”, glimlachte hij.

Voor Vanaken begint het nu opnieuw: het jaar van de Gouden Schoen blijkt niet altijd even vlot te voorlopen. Vraag dat maar aan ploegmaat Vormer. “Ik heb er met Ruud al over gebabbeld, maar ik denk dat ik dezelfde Hans zal blijven”, haalde Vanaken de schouders op. “Natuurlijk word je anders bekeken en liggen de verwachtingen opnieuw iets hoger. Voor mij is het zaak om mijn statistieken nog te verbeteren. Nog meer goals, nog meer assists.” Want op andere vlakken beter doen, wordt moeilijk. Vanaken werd Rode Duivel, kampioen, speelde een uitmuntende Champions League en werd ook Profvoetballer van het Jaar. “Beter doen dan in 2018 wordt inderdaad moeilijk, maar we willen opnieuw kampioen worden. Zoiets went niet. Ik wil op het veld hetzelfde en misschien nog beter doen. Na een weekje Gouden Schoen zal de storm wel wat gaan liggen.”