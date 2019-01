Electrabel krikt marktaandeel voor het eerst in ruim tien jaar op

Brussel - Energieleverancier Engie Electrabel heeft in 2018, voor het eerst in meer dan tien jaar, zijn marktaandeel op de elektricteits- en de aardgasmarkt kunnen opkrikken. Dat blijkt uit een vergelijking van de marktaandelen in de maanden december van de voorbije jaren op de website van de Vlaamse energieregulator Vreg. Concurrent Eneco springt dankzij de overname van Eni naar de derde plaats in de rangschikking van energieleveranciers.

De ommekeer bij marktleider Engie Electrabel, dat jarenlang marktaandeel verloor, tekende zich begin 2018 al af. Het bedrijf verwees toen naar verschillende groepsaankopen die het had kunnen binnenhalen.

Engie Electrabel sloot het jaar af met een marktaandeel van 43,40 procent op de elektriciteitsmarkt en van 41,62 procent op de aardgasmarkt. Dat is in beide gevallen om en bij de 3 procentpunt meer dan in december 2017. Het is volgens de gegevens van de Vreg de eerste keer in 11 jaar dat het marktaandeel van Electrabel voor elektriciteit omhoog gaat. Voor aardgas is het nog langer geleden.

Op de tweede plaats staat EDF Luminus. Het had in december een marktaandeel van 18,89 procent op de elektriciteitsmarkt en van 17,53 procent voor aardgas.

Eneco komt de top drie binnen dankzij de overname van Eni België. Hun cijfers worden sinds midden vorig jaar samengeteld bij de Vreg. Eneco eindigde 2018 met een marktaandeel van 13,53 procent voor elektriciteit en van 14,99 procent voor aardgas.

Lampiris en Essent vervolledigen de top 5.