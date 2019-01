“Het geheim voor betere seks? Word veganist”: PETA schuwt opnieuw controverse niet met campagnefilmpje

Dierenrechtenorganisatie PETA weet sinds kort weer veel reacties uit te lokken op sociale media met één van hun campagnes. Ditmaal richtte de organisatie nogmaals haar pijlen op mannen die vlees eten. Met onder meer een filmpje dat weinig aan de verbeelding overlaat probeert PETA zo veel mogelijk mannen aan te zetten om veganist te worden.

De videobeelden dateren al van enkele jaren geleden, maar woensdag deelde de organisatie het filmpje opnieuw via hun sociale mediakanalen. “Verbeter je seksuele uithoudingsvermogen, word veganist”, klinkt de afsluitende boodschap in de video. Al zijn het vooral de beelden die eraan voorafgaan die bij velen tegen de borst stoten. De mannen in de video staan immers te paraderen met een langwerpige groente alsof het hun penis is. “De ‘traditionele’ mannelijkheid is dood”, verklaarde PETA. “Het geheim voor een beter seksueel uithoudingsvermogen bij mannen zijn groenten. Viagra kan mannen één nacht per pil helpen, maar een veganistisch dieet zal hen hun hele leven helpen. En die duren doorgaans langer dan die van vleeseters.”

Op Twitter en Facebook kon de campagne al rekenen op veel kritische reacties. “Dit is contraproductief”, klonk het onder meer. “Wie is er in godsnaam op dit idee gekomen? Verwijder het!”

bekijk ook

PETA toont in filmpje hoe erg ganzen moeten afzien voor donsjassen

Naakte veganisten schotelen zichzelf voor uit protest tegen vleesconsumptie

Veganisten voeren protestactie uit tegen vlees, slager slaat met vlees in hun gezicht