Voormalig veiligheidsmedewerker Macron aangehouden

Alexander Benalla, ver de voormalige veiligheidsmedewerker van de Franse president Emmanuel Macron die gefilmd werd terwijl hij betogers hardhandig aanpakte tijdens een 1 mei-manifestatie, is aangehouden. Dat gebeurt in het raam van een onderzoek naar diplomatieke paspoorten. Hij gebruikte zijn paspoorten “uit gemak” nog steeds, niettegenstaande hij niet meer in functie was.