Vrachtwagen knalt op botsabsorbeerder door onverwacht manoeuvre voorligger en laaghangende zon

Roeselare - Op de E403 ter hoogte van Oekene bij Roeselare vond donderdagmiddag een ongeval plaats met een vrachtwagen. De trucker was verrast door een manoeuvre van een voorligger en de laaghangende zon en knalde op een botsabsorbeerder die een mobiele werkplaats beschermde.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. De botsing gebeurde toen wegenwerkers op de rechterrijstrook putten aan het vullen waren ter hoogte van het Esso-tankstation. Twee vrachtwagens bleven op de rechterrijstrook rijden toen een chauffeur plots naar links manoeuvreerde. De achterliggende trucker die onderweg was voor de firma D’Arta uit Ardooie werd verrast en kon niet meer tijdig uitwijken. Hij ramde de botsabsorbeerder en belandde rechts van de weg in een diepe gracht.

De chauffeur en de bestuurder van de botsabsorbeerder kwamen er allebei met de schrik van af. Door het ongeval is de rechterrijstrook versperd. Beide voertuigen moeten worden getakeld. De gecrashte vrachtwagen was leeg, hij ging in Noord-Frankrijk rapen ophalen.