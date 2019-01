Mariusz Marciniak veroordeeld tot 10 jaar cel voor de moord op collega

Tongeren - De 53-jarige Mariusz Marciniak is donderdag in het Tongerse assisenhof na een kleine drie uur beraadslagen tot 10 jaar cel veroordeeld voor de moord op de 31-jarige Dominik Szambelan. De Poolse bouwvakker stak zijn jongere werkmakker en schoonbroer met tien messteken dood op de parking van een bouwbedrijf in Lanaken. Hoewel het openbare ministerie 22 jaar cel had gevorderd en de verdediging een celstraf van 15 jaar had voorgesteld, kwamen de jury en het hof uit op een zeer mild verdict. De uitspraak veroorzaakte heel wat commotie bij de burgerlijke partijen, die in tranen uitbarstten.

De twee aanwezige politieagenten zagen zich zelfs genoodzaakt om extra manschappen op te trommelen om de gemoederen rustig te houden.

De feiten speelden zich af op 28 februari 2017. “De beschuldigde heeft op een erg agressieve manier zijn werkmakker, die ook de broer van zijn toenmalige partner was, gedood. Hij heeft het recht in eigen handen genomen, “ klonk het donderdag bij de voorlezing van het arrest.

Verzachtende omstandigheden

Het hof en de jury zagen zowel vanuit de feiten, als vanuit de persoonlijkheid van Marciniak verzachtende omstandigheden. Het hof verwees naar de omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden. “Er moet vastgesteld worden dat het slachtoffer de confrontatie met de beschuldigde heeft opgezocht. Uit het aantreffen van de proviandtas van het slachtoffer vooraan in het voertuig blijkt dat hij de beschuldigde op de achterbank is gaan opzoeken, “ zei voorzitter Camille Liesens.

Er werd ook rekening gehouden met de traumatische jeugd, die de persoonlijkheid van Marciniak heeft getekend. In zijn volwassen leven heeft hij ook een onbaatzuchtige houding aangenomen. Hij was een harde werker, die zijn centen naar zijn vrouw en kinderen in Polen stuurde. Bovendien hield het hof rekening met het blanco strafblad. “Ten slotte zijn er op grond van de beschikbare gegevens geen ernstige aanwijzingen dat beschuldigde zich ooit schuldig heeft gemaakt aan de hem verweten feiten van kindermisbruik (ten aanzien van zijn kleindochter, nvdr.) dan wel het bezit van kinderpornografische afbeeldingen, “ zo klonk het donderdag. Szambelan dreigde immers een groot geheim te gaan vertellen aan de oudste dochter van Marciniak, maar het is nooit echt duidelijk geworden wat dat geheim inhield.

