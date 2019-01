Het wonderlijke verhaal van het gevallen meisje dat de hele wereld in de ban hield: “Mijn leven is een mirakel”

De hele wereld kijkt met ingehouden adem hoe de Spaanse peuter Yulen uit een 110 meter diepe put bevrijd moet worden. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Op 14 oktober 1987 gebeurde in het Amerikaanse dorp Midlands groeide een reddingsactie uit tot de op een na meest gemediatiseerde gebeurtenis ooit, na de dood van prinses Diana. Dit is het ijzingwekkende verhaal van Jessica McClure, toen amper 18 maanden oud.

14 oktober 1987 was een bewogen dag in de VS. Toen de Amerikanen opstonden, bleek dat een Amerikaanse tanker in Koeweit geraakt was door een vermoedelijk Iraanse raket. ’s Middags kwam bovendien een aankondiging ...